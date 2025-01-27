Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, çocuklarıyla birlikte NBA'de oynayacağını sanmadığını söyledi.



LeBron James ve Bronny James, bu sezon NBA'de oynayan ilk baba-oğul ikilisi oldular ve Davis, onların sahaya ilk kez adım atmasına yakından tanık oldu.



Lakin ESPN'den Shams Charania ile yaptığı bir röportajda bu konuya değinen Lakers uzunu, çocuklarıyla kendisinin bu tecrübeyi yaşama ihtimalinin olmadığını net bir şekilde ifade etti:



"Çocuklarımla basketbol oynamak mı? Olmaz gibi. Oğlum üç yaşında ve diğeri de iki yaşında. Ama eğer daha büyük olsalardı, bir süre daha ligde kalmaya çalışırdım diye düşünüyorum. Bron ve Bronny'nin çıkıp beraber oynadığını görünce, bunlar ilham verici anlar oluyor.



Ama ara sıra aklıma düşüyor. Çocuklarım bir gün basketbolu seviyorlar, ertesi gün alakaları olmuyor. Yani zor gibi. Kesinlikle boyları var. Ama daha küçükler. Çok fazla baskı yapmamaya çalışıyorum. Oyunu sevmiyorlar ama büyüdüklerinde, kesinlikle sevdirmeye çalışacağım."



Davis bu sezon maç başına ortalama 25.6 sayı, 11.8 ribaund, 3.5 asist, 1.3 top çalma ve 2.2 blok istatistiklerine sahip.



