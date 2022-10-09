Darüşşafaka evinde Merkezefendi'ye geçit vermedi

Darüşşafaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi ve rakibini 13 sayı farkla 93-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka evinde Merkezefendi'ye geçit vermedi
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09 Ekim 2022 18:15
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Darüşşafaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.

Darüşşafaka rakibini 93-80 mağlup etmeyi başladı. Daçka'da Doğuş Özdemiroğlu ve Olaseni öne çıkan isimler oldu.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Çağlar Özkan

Darüşşafaka: Olaseni 17, Starks 5, Ercan Osmani 12, Yeboah 5, Doğuş Özdemiroğlu 26, Can Korkmaz 10, Cullough 10, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 8, Kılıçarslan Şenkahya

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 21, Harrison 8, Brown 6, Rogkavopoulos 16, Ayberk Olmaz 11, Arca Tülüoğlu, Altan Erol 11, Gielo 3, Muhammed Doğan Şenli 4

1. Periyot: 24-26

Devre: 50-45

3. Periyot: 73-67

Beş faulle çıkanlar: 36.45 Brown, 39.07 Muhammed Doğan Şenli (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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