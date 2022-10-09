Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Darüşşafaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.
Darüşşafaka rakibini 93-80 mağlup etmeyi başladı. Daçka'da Doğuş Özdemiroğlu ve Olaseni öne çıkan isimler oldu.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Çağlar Özkan
Darüşşafaka: Olaseni 17, Starks 5, Ercan Osmani 12, Yeboah 5, Doğuş Özdemiroğlu 26, Can Korkmaz 10, Cullough 10, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 8, Kılıçarslan Şenkahya
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 21, Harrison 8, Brown 6, Rogkavopoulos 16, Ayberk Olmaz 11, Arca Tülüoğlu, Altan Erol 11, Gielo 3, Muhammed Doğan Şenli 4
1. Periyot: 24-26
Devre: 50-45
3. Periyot: 73-67
Beş faulle çıkanlar: 36.45 Brown, 39.07 Muhammed Doğan Şenli (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Darüşşafaka rakibini 93-80 mağlup etmeyi başladı. Daçka'da Doğuş Özdemiroğlu ve Olaseni öne çıkan isimler oldu.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Çağlar Özkan
Darüşşafaka: Olaseni 17, Starks 5, Ercan Osmani 12, Yeboah 5, Doğuş Özdemiroğlu 26, Can Korkmaz 10, Cullough 10, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 8, Kılıçarslan Şenkahya
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 21, Harrison 8, Brown 6, Rogkavopoulos 16, Ayberk Olmaz 11, Arca Tülüoğlu, Altan Erol 11, Gielo 3, Muhammed Doğan Şenli 4
1. Periyot: 24-26
Devre: 50-45
3. Periyot: 73-67
Beş faulle çıkanlar: 36.45 Brown, 39.07 Muhammed Doğan Şenli (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
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