06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Daniele Santarelli: "Biz Türkiye'yiz!"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Dünya Şampiyonası'nda tarihi finale taşıyan başantrenör Daniele Santarelli, duygusal açıklamalarda bulundu: "Oyuncularıma, ekibime ve bu ülkeye çok güveniyorum. Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz ve herkesi yenebiliriz."

calendar 06 Eylül 2025 15:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Daniele Santarelli: 'Biz Türkiye'yiz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, "Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Gerçekten buna çok inandım." ifadelerini kullandı.
 
Oyuncuları, teknik ekibi ve federasyonla gurur duyduğunu aktaran Santarelli, "Bana destek ve enerji veren, bana inanan, oyunculara güvenen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Zor ve sıkıntı yaşadığımız anlarda bile sakin kalmaya çalıştım. Asla takımın kontrolünü kaybetmek istemedim. Oyuncuların bana çok ihtiyacı olduğunu biliyordum." dedi.
 
"Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Gerçekten buna çok inandım." ifadelerini kullanan Santarelli, şöyle devam etti:
 
"Bugün çok güzel bir gün çünkü yaptığımız şey bence inanılmaz. Kötü olduğumuz anlarda oyunculara güven vermeye çalıştım. Ebrar'ı çok gergin gördüm. Oyunculara, 'Yapabiliriz, hadi sakin olun' dedim. Bugün olan şeyin, bizim için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sporun verebileceği şey işte bu, çok fazla duygu. Bence bugün birçok Türk insanı için çok güzel bir gün. Umarım çok kutlarlar. Umarım yarın pek çok insan bizi takip eder ve bize mümkün olan tüm pozitif enerjiyi verir. Çünkü bu oyuncuların buna ihtiyacı var. Sınırlarımızı çok iyi biliyoruz. Herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. İlk günden beri söyledim: Biz biraz çılgınız. Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.