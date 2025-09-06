Daniele Santarelli: 'Biz Türkiye'yiz!'

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, "Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Gerçekten buna çok inandım." ifadelerini kullandı.

Oyuncuları, teknik ekibi ve federasyonla gurur duyduğunu aktaran Santarelli, "Bana destek ve enerji veren, bana inanan, oyunculara güvenen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Zor ve sıkıntı yaşadığımız anlarda bile sakin kalmaya çalıştım. Asla takımın kontrolünü kaybetmek istemedim. Oyuncuların bana çok ihtiyacı olduğunu biliyordum." dedi.

"Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Gerçekten buna çok inandım." ifadelerini kullanan Santarelli, şöyle devam etti:

"Bugün çok güzel bir gün çünkü yaptığımız şey bence inanılmaz. Kötü olduğumuz anlarda oyunculara güven vermeye çalıştım. Ebrar'ı çok gergin gördüm. Oyunculara, 'Yapabiliriz, hadi sakin olun' dedim. Bugün olan şeyin, bizim için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sporun verebileceği şey işte bu, çok fazla duygu. Bence bugün birçok Türk insanı için çok güzel bir gün. Umarım çok kutlarlar. Umarım yarın pek çok insan bizi takip eder ve bize mümkün olan tüm pozitif enerjiyi verir. Çünkü bu oyuncuların buna ihtiyacı var. Sınırlarımızı çok iyi biliyoruz. Herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. İlk günden beri söyledim: Biz biraz çılgınız. Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz."