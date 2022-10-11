Daçka, Hilton İstanbul Maslak ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Abdurrahman Saruhan, imza töreni sonrası Avrupa arenasında boy gösteren bir kulüp olarak önemli bir iş birliğine imza atıldığını söyledi.



Saruhan, ''Bugün çok keyifli bir anlaşma için buradayız. Hilton İstanbul Maslak ile konaklama sponsorluğu için bir araya geldik. Bu iş birliği bizim için çok kıymetli. Avrupa'da gittiğimiz deplasmanlarda misafir edilirken, buraya gelen yabancı takımları da bizler ağırlıyoruz. Bu noktada işaret ettiğimiz noktanın misafir ettiğimiz takımlarca kabul ve takdir görmesi önem arz ediyor. Bu sebeple Hilton'da olmanın keyfini yaşıyoruz. Tüm rakiplerimiz burada konaklamayı memnuniyetle karşılayıp talep gösteriyorlar. Gelecek hafta konuk edeceğimiz Danimarkalı rakibimiz Bakken Bears bile daha şimdiden bir gün ekstra konaklama talebinde bulundu'' ifadelerine yer verdi.



'Sırada İsim Sponsorluğu Var'



Bir sonraki hedefin isim sponsorluğu olduğunu ifade eden Saruhan, ''Darüşşafaka Spor Kulübü'nün en önemli sermayesi itibarıdır. Bu açıdan böyle muteber bir marka ile çalışmayı ayrıca önemsiyoruz. Spor ekonomisinin zorlu zamanlar geçirdiği bu dönemde bu tip bir katkıyı ben ayrıca bir sosyal sorumluluk olarak da değerlendiriyorum. Bu konaklama sponsorluğu ile ciddi bir ihtiyacımızı karşılamış bulunduk. En kısa sürede isim sponsorluğu ile deyeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hilton ailesine tekrar şükranlarımı arz ediyorum'' diye konuştu.



FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan Darüşşafaka, gruptaki ikinci maçında 19 Ekim Çarşamba günü Bakken Bears'ı konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak maçın başlama saati 19:00.





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