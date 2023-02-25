Cristiano hat-trick ile galibiyeti getirdi

Suudi Arabistan Ligi'nin 18. haftasında Al-Nassr, deplasmanda Damac'ı 3-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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Cristiano hat-trick ile galibiyeti getirdi
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25 Şubat 2023 20:30
Suudi Arabistan Ligi'nin 18. haftasında Al-Nassr, deplasmanda Damac'a konuk oldu.

Sultan bin Abdul Aziz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Al-Nassr 3-0 kazanırken karşılaşmaya Cristiano Ronaldo'nun şovu damga vurdu.

Maçın 18. dakikasında penaltıdan golünü atan Ronaldo, 23'de farkı ikiye çıkarırken 44'de ise hat-trickini yaparak galibiyeti getiren isim oldu.

Cristiano Ronaldo böylece Al-Nassr formasıyla çıktığı 5. lig maçında 8. golünü atmayı başardı.

Al-Nassr bu galibiyetle Puanını 43'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

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