Cristiano hat-trick ile galibiyeti getirdi

Suudi Arabistan Ligi'nin 18. haftasında Al-Nassr, deplasmanda Damac'a konuk oldu.



Sultan bin Abdul Aziz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Al-Nassr 3-0 kazanırken karşılaşmaya Cristiano Ronaldo'nun şovu damga vurdu.



Maçın 18. dakikasında penaltıdan golünü atan Ronaldo, 23'de farkı ikiye çıkarırken 44'de ise hat-trickini yaparak galibiyeti getiren isim oldu.



Cristiano Ronaldo böylece Al-Nassr formasıyla çıktığı 5. lig maçında 8. golünü atmayı başardı.



Al-Nassr bu galibiyetle Puanını 43'e çıkararak liderliğini sürdürdü.





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