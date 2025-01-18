Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Çorum FK, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Çorum FK'nin gollerini 9. dakikada Tunahan Ergül, 47. dakikada Geraldo ve 82. dakikada Thomas Verheijdt attı. Ümraniyespor'un tek golü 70. dakikada Tomislav Glumac'tan geldi.
Bu sonucun ardından Çorum FK, 32 puana yükseldi. Ümraniyespor, 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Çorum FK'nin gollerini 9. dakikada Tunahan Ergül, 47. dakikada Geraldo ve 82. dakikada Thomas Verheijdt attı. Ümraniyespor'un tek golü 70. dakikada Tomislav Glumac'tan geldi.
Bu sonucun ardından Çorum FK, 32 puana yükseldi. Ümraniyespor, 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.