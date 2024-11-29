Çorum FK'de Erzurumspor ööncesi 2 eksik var!

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de cumartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK'de Erzurumspor ööncesi 2 eksik var!
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29 Kasım 2024 14:10
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında cumartesi evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Suat Kaya ve Loick Landre, maçta forma giyemeyecek.

Çorum FK'nin ligde 20, Erzurumspor FK'nin ise 22 puanı bulunuyor.

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