Çorum FK'de Erzurumspor ööncesi 2 eksik var!

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında cumartesi evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Suat Kaya ve Loick Landre, maçta forma giyemeyecek.
Çorum FK'nin ligde 20, Erzurumspor FK'nin ise 22 puanı bulunuyor.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Suat Kaya ve Loick Landre, maçta forma giyemeyecek.
Çorum FK'nin ligde 20, Erzurumspor FK'nin ise 22 puanı bulunuyor.