'BASKI KURACAKLAR'

İlk yarım saate dikkat

Futbolcular karşı güler yüzlü oluşu ve babacan tavırlarıyla büyük beğeni toplayan teknik direktör Phillip Cocu, sezonun ilk resmi karşılaşmasını oynamalarına sayılı saatler kala sert yüzünü gösterdi.Futbolcularına oynadıkları hazırlık karşılaşmalarının görüntülü analizlerini izlettiren Hollandalı hoca, yapılan hataları tek tek gösterdi. Özellikle son oynanan Cagliari maçındaki gördüğü yanlışlar üzerinde duran Cocu, tüm takıma yönelik yaptığı konuşmada şu ana kadar çizdiği profilin dışında ifadeler kullandı.HAzırlık etabında çok da üstünde durmadıkları şeylerin Şampiyonlar Ligi seviyesinde başlarına iş açabileceğinin altını çizen Cocu, gerçekleştirdiği toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Görüntülerden de anlaşıldığı üzere çok gereksiz top kayıpları yapıyoruz. Şimdiye kadar oynadığımız mücadelelerde hazırlık aşamasında olduğumuz için bunlar gözden kaçabilir ancak Benfica karşısında bunları yapamayız.Benfica çok tecrübeli bir takım. Hücuma çok hızlı çıkıyolar ve bizi dengesiz yakalamak için her şeyi deneyecekler. İşte bu tip bir takım, bizim şu ana kadar yaptığımız hataları asla affetmez. Takım olarak oynayamadığımızda iş bireyselliğe döner. Bu da istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamızı engeller.Unutmayın ki rakibimiz kendi evinde ve taraftarlarının önünde bize baskı kuracak. Bizim bu baskıya karşı dirençli olmamız, onların oyun planını bozmamız gerekiyor. Sakin kalmayı başarmalıyız. Taktik disiplinden de bir an olsun kopmamalıyız. Eğer bize avantajı getirecek sonuçla evimize dönmek istiyorsak, etkili futbolumuzu 90 dakikaya yaymalıyız."Geçen sezonki kadrosunu koruyan Benfica'nın lig karşılaşmalarının yer aldığı CD'lerin yanı sıra hazırlık mücadelelerin de kayıtlarını izleyen F.Bahçe teknik heyeti, Benfica'nın gen haritasını çıkardı. Portekiz ekibinin özellikle evinde oynadığı karşılaşmalara çok agresif başladığını tespit eden Cocu'nun yardımcıları, "İlk yarım saate çok dikkat etmeliyiz" şeklinde uyarılarda bulundu.Benfica'nın kanatlardan da etkili olduğuna vurgu yapılırken, ilk 11'de tercih edilmesi muhtemel isimlerin de bireysel özelliklerine dikkat çekildi.