Cizre Belediyespor, smaçör Ali Candan ile anlaştı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, smaçör Ali Candan'ı transfer etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Ali Candan ile sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Ali Candan ile sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.