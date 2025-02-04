Cizre Belediyespor, smaçör Ali Candan ile anlaştı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, smaçör Ali Candan'ı transfer etti.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Ali Candan ile sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.







