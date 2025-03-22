Cihat Arslan, Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Cihat Arslan, Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü oldu
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22 Mart 2025 23:15
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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