Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kaybeden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Cihat Arslan, bazı futbolcuların sarı-lacivertli ekibi tekrar Trendyol Süper Lig'e çıkarmak için özveride bulunup kulüpte kaldığını belirterek, "Bence alkışı, desteklenmeyi hak ediyorlar. Protesto için erken buluyorum." dedi.



Cihat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSYD Ankara Kupası'nı kazanarak sezona başladıklarını ve ilk lig maçında Şanlıurfaspor'u yendiklerini ancak sonra üst üste iki mağlubiyet yaşadıklarını hatırlattı.



Kadro istikrarını sağlamışken transfer tekliflerinin gelmesiyle kafaların karışmaya başladığına dikkati çeken Arslan, "Cephas antrenmanlara, hatta maça gelmedi. Bazı oyunculara da resmi teklif gelince gitmek istedi. Burada maça odaklanmayı, maçı yaşamayı biraz kaybettik. Birkaç sakatlığımız da oldu. Tolga (Ciğerci) ayak tendonundan sakatlandı. Tolga'nın hem liderliğine hem de oyun içindeki aklına çok ihtiyacımız vardı. Sonrasında da Mahmut'un (Tekdemir) ve Kitsiou'nun sakatlıkları oldu. Cephas'ın da gelmemesiyle beraber alternatifimiz azaldı." ifadelerini kullandı.



Kaybettikleri Erzurumspor FK ve Central Hospital Ümraniyespor maçlarında oyuna hükmettiklerini ancak son vuruşlarda etkili olamadıklarını anlatan Arslan, sakat oyuncuların iyileşmesiyle çok daha güçlü bir Ankaragücü'nün sahada yer alacağını vurguladı.



FUTBOLCULAR ÖZVERİDE BULUNDU



Arslan, alınan mağlubiyetler sonrası hem kendisinin hem de bazı oyuncuların eleştirilmesiyle ilgili şunları kaydetti:



"Herkesin eleştirme hakkı var. Buna saygı duyuyorum ama kulüplerdeki hocalığı bu kadar basite indirgerseniz o zaman kimse kafasındaki planı hayata geçiremez. İstikrarsız bir takım, istikrarsız ligler bunun neticesinde gerçekleşiyor. Tabloyu doğru okumak lazım. Sadece hocalıksa zaten hoca gider, başka hoca gelir ama geçen seneden beri hocalar gitti. Bu sene iki hoca geldi, Kemal (Özdeş) hoca ve ben. Mesele sadece hocalık değil. Hocalık olsa ben zaten giderim. Şahsıma yapılanlar eleştiriler için onlara hak veriyorum. Ben bunu kabul etmiyorum ama onların görüşü olduğu için saygı duyuyorum. Oyuncularımız özelinden eleştiri olunca üzülüyorum. Bu takım geçen sene küme düştü. Bu sene tekrar Süper Lig'e çıkabilmek için çok değerli oyuncular bizle yol alıyor. Futbolcular özveride bulundu. Tolga, Efkan (Bekiroğlu), Ertaç (Özbir), Bahadır (Güngördü), Kitsiou, Bajic, Bassogog, Ali Kaan (Güneren)... Hepsi Süper Lig'de oynayabilir ama Ankaragücü'nü tekrar şampiyon yapmak için burada kalmayı tercih ettiler. Bence alkışı, desteklenmeyi hak ediyorlar. Protesto için erken buluyorum."



Yeni transferlere ilişkin de eleştirilerin yapıldığına değinen Cihat Arslan, "Mahmut da Osman (Çelik) da Diogo da çok değerli oyuncular. Osman şampiyonluklar yaşadı, son olarak Ankaragücü'nün düştüğü ligde Samsunspor'un kaptanı olarak ligde kama başarısı gösterdi. Bazı oyuncuları hedefe koyarken gerçekten düzgün tahlil yapmak lazım. Mahmut'a da kötü diyebilecek Türkiye'de ne spor otoritesi ne de spor yazarı var." şeklinde görüş belirtti.



Arslan, sarı-lacivertli taraftarlara "Her zaman destek bekliyoruz. Kendi adıma beklemiyorum, bana protestoda da bulunabilirler ama bu formayı giyen herkes Ankaragücü forması giyiyor. Onlar için sahada varlar. Başarı birlik bütünlükten geçiyor. Protestolara çok erken başlamayalım." çağrısında bulundu.



TOLGA FORMA GİYEMEYECEK



Arslan, son iki lig maçında görev yapamayan Tolga Ciğerci'nin tedavi için Almanya'ya gittiğini ve sakatlığının bir hafta daha süreceğini açıkladı.



Hem Tolga'nın hem de Efkan Bekiroğlu'nun takım için çok önemli oyuncular olduğunun altını çizen Arslan, "Tolga, Türkiye'ye gelmiş en iyi oyunculardan biri. Aslında belki değerini bulmayan oyunculardan. Efkan da bizim istediğimiz orta saha oyuncusu tipi. Bu ligde şampiyon yapabilecek yetenekte. Performans olarak daha o düzeye gelmedi ama futbolcu kalitesi çok yüksek bir isim. Şampiyon olacaksak biz onlarla olacağız." değerlendirmesini yaptı.



Yabancı oyuncu transferi yapmak için öncelikle kontenjanı açmaları gerektiğine işaret eden Arslan, alternatif olarak 2 iyi futbolcuya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.



CEPHAS YENİDEN ANTRENMANLARA BAŞLADI



Renaldo Cephas'ın antrenmanlara çıkmaya başladığını belirten Arslan, "Ama durumu halen net değil. Düşük bir teklif var, onun kafası biraz karışık." dedi.



Arslan, Riccardo Saponara'dan takım bulamaması durumunda faydalanmayı düşündüklerini dile getirerek, "Saponara meselesinde yabancı kuralı daha önce farklıydı. O elimizi daha çok bağlıyordu. O zaman yönetim kuruluyla böyle bir karar alındı ama eğer kontenjanı boşaltamıyorsak bu kararı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Çünkü özel bir oyuncu. Tabii maliyeti bu lig için çok önemli. Gelirler çok düşüyor ama transfer olamıyorsa da bizimle çalışmaya devam edecek." şeklinde konuştu.



Arslan, Christian Bassogog'a ise üç haftadır resmi teklifin olduğunu ancak Kamerunlu oyuncunun durumunun henüz netleşmediğini ifade etti.



HEDEF SÜPER LİG



MKE Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e taşımak istediklerini vurgulayan Cihat Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ligin uygunluğuna göre hareket etmek lazım. Biraz daha kafalarda bu ligi kabullenmemiz lazım. Maçı bize hediye etmiyorlar. İyi olduğunu daha fazla göstermek mecburiyetindesin. Biz bunu biraz es geçiyoruz. Bu lig Türkiye'nin değil, dünyanın en zorlu liglerinden biri. Mücadelesi bol olan, kalecilerin takımları öne geçtikten sonra 15-20 dakika yerde yattığı bir lig oynuyoruz. Hakemlerin oynamayan takımlara tolerans tanıdığı bir ligde oynuyoruz. Böyle bir lige çok daha fazla hazırlanmanız lazım. Taraftarlarımız şunu bilsin; buradaki her şey onlar için var, onların mutluluğu için var. Büyük bir camia. Aynı zamanda başkentin Süper Lig'de olmadığı bir Türkiye çok kabul edilir değil. Bunu sonlandırmak istiyoruz. Ankaragücü'nü istikrarlı bir hale getirmeyi, kulübün üst ligde şampiyonluğu kovalamasını, Avrupa kupalarını hedeflemesini istiyoruz."



LİDERİ YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ



Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü lider Uğur Okulları İstanbulspor ile zorlu bir maça çıkacaklarına değinen Arslan, "Bu senenin yapılanmasına geçen sene başladılar. İstanbulspor'a saygı duymak lazım, hak ettikleri bir liderlik yaşıyorlar. Ama biz lideri yenmek için sahaya çıkacağız. Bakmayın alt sıralardayız ama biz kendimizi lider, şampiyon takım gibi görüyoruz, bunu da inşallah kanıtlayacağız." diye konuştu.



Cihat Arslan, takımdaki atmosferle ilgili soruya ise "Kafa karışıklıklarıyla beraber şu an herkes (transferlerin) netleşmesini bekliyor. Gelen gelecekse, giden gidecekse, oynayan oynayacaksa... Bunu sonlandırmamız gerekiyor. Yoksa kimsenin kimseyle bir derdi, sorunu yok. Herkes üzgün. Çünkü daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Daha iyisini yapamadığımız için kulübümüze, taraftarımıza karşı mahcubiyetimiz var. Onu da inşallah değiştireceğiz." yanıtını verdi.





