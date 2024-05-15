Chelsea zorlu maçta Brighton'u 2 golle devirdi

Premier Lig karşılaşmasında Chelsea deplasmanda Brighton'u 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea zorlu maçta Brighton'u 2 golle devirdi
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15 Mayıs 2024 23:57
Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Chelsea ile Brighton karşı karşıya geldi. Chelsea deplasmanda konuk olduğu Brighton'u 2-1 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cole Palmer ve 64. dakikada Christopher Nkunku, Brighton'un golünü 90+8. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Chelsea'de Reece James 88. dakikada VAR'ın uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.

Chelsea'nin yıldız oyuncusu Cole Palmer bu golle birlikte Premier Lig'deki 22. golünü kaydetti.

Chelsea bu galibiyetle puanını 60'a yükseltiken, Brighton ise 48 puanda kaldı.

Chelsea ligin son haftasında sahasında Bournemouth'u konuk ederken, Brighton da sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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