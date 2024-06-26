Chelsea, Isak ile rekor kırmaya hazırlanıyor

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Newcastle United'ın İsveçli golcüsü Alexander Isak'ı rekor bir bedelle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Isak ile rekor kırmaya hazırlanıyor
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26 Haziran 2024 16:54
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Newcastle United'ın İsveçli golcüsü Alexander Isak'ı rekor bir bedelle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, Newcastle United ile Alexander Isak için resmi görüşmelere başladı.

Haberde, Chelsea'nin bu transfer için Moises Caicedo için ödenen 136 milyon euro'luk transfer bedelini geçmeye hazır olduğu kaydedildi.

Newcastle United'ın 2 sezon önce 70 milyon euro karşılığında Real Sociedad'dan transfer ettiği 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 25 gol 2 asistlik performans gösterdi.



 
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