Chelsea'den Beşiktaş'a: Lesley Ugochukwu

Beşiktaş'a önerilen Chelsea'nin genç Fransız ön liberosu Lesley Ugochukwu, Siyah-Beyazlılar'ın kiralama gündeminde.
Fransız ön libero Lesley Ugochukwu, Beşiktaş'a önerildi. Yönetimin, 21 yaşındaki genç oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinin önemli yıllarını Chelsea'de geçiriyor.
Genç futbolcunun 2030 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Chelsea, Ugochukwu'yu 2023 yılında Rennes'ten 27 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Geçen sezon Southampton'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyuncu, burada 31 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Beşiktaş yönetiminin, genç ön liberoyu takıma kazandırmak adına kiralama formülünü ön planda tuttuğu belirtiliyor.
Fransız ön libero Lesley Ugochukwu, Beşiktaş'a önerildi. Yönetimin, 21 yaşındaki genç oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinin önemli yıllarını Chelsea'de geçiriyor.
Genç futbolcunun 2030 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Chelsea, Ugochukwu'yu 2023 yılında Rennes'ten 27 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Geçen sezon Southampton'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyuncu, burada 31 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Beşiktaş yönetiminin, genç ön liberoyu takıma kazandırmak adına kiralama formülünü ön planda tuttuğu belirtiliyor.