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Cengiz Ünder'e talipler var!

MLS Ekipleri, Rennes, Bologna ve Girona'nın, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

calendar 05 Ağustos 2025 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 09:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder'e talipler var!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Feyenoord karşılaşmasının kadro listesine almamıştı.

Yaşanan bu gelişme, milli oyuncu şaşkınlığa uğrattı. 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Avrupa'dan ve ABD'den talipler var.

GİRİŞİMLERDE BULUNDULAR

MLS ekiplerinin dışında İtalya'dan Bologna, La Liga'dan Girona ve Ligue 1'den Rennes, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.  

 
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