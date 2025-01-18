Cengiz Ünder artık gitti gibi...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ve o dönem 15 milyon euro ile sarı-lacivertlilere bonservis rekoru kırdırtan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı.
Jose Mourinho sonrası takımda düşünülmeyen ve kendisine kulüp arayan futbolcunun yeni adresi belli olmak üzere. Sözcü'de yer alan habere göre Cengiz Ünder, İtalya Serie A ekibi Torino ile anlaşmaya yakın...
SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK
İtalyan ekibinin, Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katacağı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.
MAAŞININ BİR KISMINI ÖDEYECEK
Torino'nun Cengiz Ünder'in 3.5 milyon euroluk maaşının bir kısmını ödeyeceği aktarıldı.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 153 dakika süre alırken skor katkısı veremedi.
Jose Mourinho sonrası takımda düşünülmeyen ve kendisine kulüp arayan futbolcunun yeni adresi belli olmak üzere. Sözcü'de yer alan habere göre Cengiz Ünder, İtalya Serie A ekibi Torino ile anlaşmaya yakın...
SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK
İtalyan ekibinin, Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katacağı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.
MAAŞININ BİR KISMINI ÖDEYECEK
Torino'nun Cengiz Ünder'in 3.5 milyon euroluk maaşının bir kısmını ödeyeceği aktarıldı.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 153 dakika süre alırken skor katkısı veremedi.