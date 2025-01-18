Cengiz Ünder artık gitti gibi...

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, adım adım Torino'ya kiralık gitmek üzere...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder artık gitti gibi...
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18 Ocak 2025 10:58
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ve o dönem 15 milyon euro ile sarı-lacivertlilere bonservis rekoru kırdırtan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı.

Jose Mourinho sonrası takımda düşünülmeyen ve kendisine kulüp arayan futbolcunun yeni adresi belli olmak üzere. Sözcü'de yer alan habere göre Cengiz Ünder, İtalya Serie A ekibi Torino ile anlaşmaya yakın...

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

İtalyan ekibinin, Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katacağı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

MAAŞININ BİR KISMINI ÖDEYECEK

Torino'nun Cengiz Ünder'in 3.5 milyon euroluk maaşının bir kısmını ödeyeceği aktarıldı.

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 153 dakika süre alırken skor katkısı veremedi. 

 

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