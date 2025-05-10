İspanya La Liga'nın 35. haftasında Celta Vigo, sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi. Celta Vigo, maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ilaix Moriba, 65. dakikada Oscar Mingueza ve 90. dakikada Borja Iglesias attı. Sevilla'nın golleri 45. dakikada penaltıdan Nemanja Gudelj ve 90+8. dakikada Kike Salas'tan geldi.



Celta Vigo, Marcos Alonso'nun 45'te kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.



Bu sonucun ardından Celta Vigo, 49 puana yükseldi. Sevilla, 38 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Celta Vigo, Real Sociedad deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Las Palmas'ı konuk edecek.



