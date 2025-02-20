Çaykur Rizespor'da ayrılık: Martin Minchev

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Martin Minchev'in Polonya'nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da ayrılık: Martin Minchev
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20 Şubat 2025 00:23
 Tredyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Martin Minchev'in Polonya'nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Polonya'nın Cracovia Kulübü'ne bonservis karşılığı transfer olan oyuncumuz Martin Minchev'e, takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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