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Caner Erkin: "Öncülük yapmaya geldim"

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Yeni transfer Caner Erkin, hedefin Süper Lig olduğunu vurguladı.

calendar 18 Temmuz 2025 14:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Caner Erkin: 'Öncülük yapmaya geldim'
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Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Caner Erkin  ilk etap hazırlık kamplarının güzel geçtiğini söyledi.

Daha çok koşu ve toparlanmaya yönelik antrenmanlar yaptıklarını aktaran Erkin, "Bugün son antrenmanı bitirip 2 günlük izne çıkacağız. Ondan sonra yine döneceğiz kampa." dedi.

Erkin, Sakaryaspor'un büyük bir camia olduğuna işaret ederek, "Böyle taraftarları olan camianın her zaman Süper Lig'de olması lazım. Onu hak ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde oynayıp Sakaryaspor'u Süper Lig'e taşımaya çalışacağız. Sezon sonunda bunu başaracağımıza inanıyorum. Ben de buraya onun için geldim, öncülük yapmaya. İnşallah hep beraber takım arkadaşlarımla, hocamızla, yönetimimizle, başkanımızla Süper Lig'e taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.



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