Çanakkale Boğazı'nda 1300 yarışcı kulaç attı

Çanakkale Boğazı'nda bu yıl 37'ncisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı'nda, 20 ülkeden 1300 yüzücü mücadele etti.





Boğazı yüzerek geçme yarışının startı, Avrupa kıtasındaki Eceabat İlçesi sahilinde Kaymakam Murat Çiçek tarafından verildi.





Çanakkale İskelesi'nde sona eren ve 12 kategoride gerçekleştirilen yarışta, 20 ülkeden 300'ü yabancı 1300 yüzücü Asya kıtasına doğru kulaç attı.





Yarışlarda 65 balıkçı teknesi, 10 hızlı bot, 4 sahil güvenlik botu, bir Çanakkale Belediyesi botu, 2 Deniz Polisi botu, bir Kıyı Emniyeti botu, bir ambulans bot ile 40 kano, sporculara destek verdi.





Organizasyonda 33 hakem ve 16 cankurtaran görev yaptı.





Genel klasmanda erkeklerde 43 dakika 25 saniyeyle Stevan Pavlovic birinci, 45 dakika 11 saniyeyle Özkan Dizar ikinci, 45 dakika 35 saniyeyle Muhammed Naim Mısırlıoğlu üçüncü oldu.





Kadınlarda ise birinciliği 49 dakika 2 saniyeyle Çiğdem Ezo Topaloğlu, ikinciliği 51 dakika 37 saniyeyle Ümit Ilgın Aydınöz, üçüncülüğü 52 dakika 1 saniyeyle Aybige Su Irçağ kazandı.





Eski devlet bakanlarından Kürşad Tüzmen, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan bu anlamlı yarışın çok güzel geçtiğini söyledi.





Yarışa iyi hazırlananların başarılı olduğunu belirten Tüzmen, "Burada önemli olan aldığımız madalya değil, buna katılma cesaretini göstermek, gençlere de hakikaten dünya çapında yüzücüler yetiştirerek örnek olabilmek. İlk defa bir olimpiyat beşincisi (Kuzey Tunçelli) yetiştirebildik bugüne kadar. Onun arkasından inşallah daha iyileri gelecek." diye konuştu.





Muhammed Naim Mısıroğlu ise İstanbul'dan geldiğini, ilk kez bu yarışa katıldığını ve parkurun çok zor olduğunu dile getirdi.





Yarışların ardından dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.



