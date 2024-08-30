Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü deniz altında kutladılar!

TSSF dalgıçları ile su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Antalya'nın Kaş ilçesindeki tank batığına dalıp, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü deniz altında kutladılar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 14:46

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) dalgıçları ile su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde tank batığında Atatürk posteri, Türk bayrağı ve federasyon flaması açtı.

Dalgıçlar ile su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Ceylan, 7 yıl önce dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde turizmi çeşitlendirmek, dalış turizmine katkı sunmak için batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait tankın bulunduğu bölgeye daldı.

Dalgıçlar, deniz altındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında Atatürk posteri, Türk bayrağı ve federasyon flaması açıp selam durarak poz verdi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Ceylan, "Bugün 30 Ağustos ve biz Kaş Güvercin Adası'ndayız. Altımızda büyük bir tank var. Bu tank, dönemin Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu tarafından dalış turizmine katkı sağlasın diye buraya batırıldı. O günden bugüne yerli, yabancı binlerce dalış sever, bu tankla anı fotoğrafı, video çekti, belgesel yaptı. Biz de 30 Ağustos'u Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak burada kutlamaya karar verdik. Bu vesileyle Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Ayrıca batık bölgesindeki balıklar da kayıt altına alındı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery