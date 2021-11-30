Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Başakşehir, Bodrumspor'u konuk etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1 sonuçlandı. Uzatma dakikalarında başka gol gelmeyince penaltılara gidildi. Penaltılar sonucunda kazanan taraf 4-2'yle Bodrumspor oldu.



Bu sonucun ardından Bodrumspor 5. tura yükseldi, Başakşehir ise Türkiye Kupası'na veda etti.



EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ KAYBETTİ



Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının başında çıktığı 7. resmi maçta ilk mağlubiyetini aldı.



AYRINTILAR BİRAZDAN...





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