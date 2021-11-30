Büyük sürpriz: Başakşehir, Türkiye Kupası'ndan elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Bodrumspor, deplasmanda penaltılar sonucunda Başakşehir'i 4-2 mağlup etti ve 5. tura yükseldi. Başakşehir kupadan elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Büyük sürpriz: Başakşehir, Türkiye Kupası'ndan elendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2021 19:46
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Başakşehir, Bodrumspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1 sonuçlandı. Uzatma dakikalarında başka gol gelmeyince penaltılara gidildi. Penaltılar sonucunda kazanan taraf 4-2'yle Bodrumspor oldu.

Bu sonucun ardından Bodrumspor 5. tura yükseldi, Başakşehir ise Türkiye Kupası'na veda etti.

EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ KAYBETTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının başında çıktığı 7. resmi maçta ilk mağlubiyetini aldı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.