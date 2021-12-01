İsmet Taşdemir: "Maç odaklı gittik"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Oyuncu kardeşlerim çok iyi mücadele etti. Alan ve zaman vermemeye çalıştılar. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Maç odaklı gittik'
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01 Aralık 2021 09:18
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise güçlü bir rakibi eleyerek, yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğinin altını çizen Taşdemir, "Çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Bir tarafta Türkiye'nin bir sezon önceki şampiyonu, diğer tarafta 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye çalışan bir takım. Oyuncu kardeşlerim çok iyi mücadele etti. Alan ve zaman vermemeye çalıştılar. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kupada her maçı ayrı ayrı düşündüklerini aktaran Taşdemir, "Maç odaklı gittim, sonuç odaklı gitmedim. Özellikle kupada sonuç odaklı gitmedim. İdmanlarda çok iyi olan ve gelecek için ümit veren oyuncularımız vardı. Onları gördüğümüz için çok mutluyum. Skor odaklı gitmedim ve keyif veren bir futbol oynamalarını istedim. Oyuncuları tebrik ederim." ifadelerini kullandı.


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