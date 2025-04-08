Bursaspor'dan maç İstanbul'da oynansın talebi!

TFF 3. Lig'de şampiyonluğa giden Bursaspor, Artvin Hopaspor maçının İstanbul'da oynanması için talepte bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Bursaspor'dan maç İstanbul'da oynansın talebi!
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08 Nisan 2025 16:25
Bursaspor Kulübü, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 28. haftada Artvin Hopaspor ile Arhavi İlçe Stadı'nda yapması gereken maçın İstanbul'da oynanması için talepte bulundu.

Grubunda 64 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, 13 Nisan Pazar günü Artvin Hopaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, iki kulüp yönetiminin anlaşmasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanması için talepte bulunuldu.

TFF yönetiminin, bu talebi olumlu karşıladığı ve karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasının beklendiği öğrenildi.

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