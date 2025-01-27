Burdur'da amatör maçta saha karıştı

Burdur Birinci Amatör Küme'de 13'üncü hafta karşılaşmasında lider Burdurspor, Gölhisarspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Gölhisarspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak lider Burdurspor'a ilk yenilgisini tattırdı.



Zaman zaman iki takım futbolcuları arasında gergin anların yaşandığı karşılaşmanın 83'üncü dakikasında Gölhisarspor'un galibiyet golünden sonra iki takım oyuncuları ve taraftarlar birbirine girdi. Polisin yatıştırdığı olaylardan sonra hakem Mertcan Erölmez, Burdurspor'dan 2 futbolcu ile Gölhisarspor'dan 2 futbolcu ve 1 yöneticiye kırmızı kart gösterdi.



Kışla Stadı'nda oynanan ve Maküspor'un Karamanlıspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada da hakem Turabi Doğan 7 defa kırmızı kartına başvurdu. Karamanlıspor'dan antrenör ve 1 yönetici ile 3 futbolcu, Maküspor'dan ise 1 futbolcu ve 1 yönetici kırmızı kart gördü.



Birinci Amatör Küme'de ligdeki ilk mağlubiyetini alan Burdurspor, takipçisi Tefenni Belediyespor'un 2 puan önünde 34 puanla liderliğini devam ettirdi. Tefenni Belediyespor 32 puanla ikinci, Gölhisarspor 31 puanla üçündü, Kılavuzlar Gençlikspor 24 puanla dördüncü sırada yer aldı.



