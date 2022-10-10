Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanındaki galibiyetle başladıktan sonra Euroleague'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'i konuk eden Aliağa Petkimspor, güçlü rakibi önünde son periyotta teslim oldu. Öne geçip farkı 11 sayıya kadar çıkardığı maçta salonu dolduran taraftarının desteğiyle son periyoda kadar başa baş bir oyun sergileyen Petkim, rakibinin Micic, Clyburn, Bryant gibi yıldızlarının etkili olmasıyla galibiyeti kaçırdı.



BURAK GÖREN: "DİRİ VE AGRESİF OLMALIYIZ"



Maç genelinde takımının savunma performansından memnun olmadığını belirten başantrenör Burak Gören, "Anadolu Efes gibi bir takıma karşı kazanmak için oyunun tüm parametrelerinde standart yakalamak lazım. Özellikle ilk yarıda hücumda çok iyi oynadık. Çok yeni bir takım olmamıza karşın salonda yakaladığımız atmosferden ve oyunun belirli kısımlarında oynadığımız basketboldan memnunum. Daha diri ve agresif olmamız gerekiyor. Her hafta gelişme kaydedeceğiz. Salona gelerek bize destek veren tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.





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