Chicago Bulls'un bu sezonun son takas günü öncesinde pivotu Nikola Vucevic ile takas yapmasının beklendiği iddia edildi.



The Stein Line'dan Marc Stein'a göre Vucevic'in, son takas günü öncesi Bulls'dan gönderilmesi bekleniyor.



Golden State Warriors, geçtiğimiz günlerde Vucevic için potansiyel bir hedef yeri olarak ortaya çıkmıştı.



Bulls guardı Lonzo Ball'un da son güne dek takas edilmesinin muhtemel olarak görüldüğü söylendi.



Bulls'un ayrıca Zach LaVine için takas ilgisi yaratmakta zorluk çektiği de bildiriliyor.



