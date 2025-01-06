Bulls'un, Nikola Vucevic'i takaslaması bekleniyor

Chicago Bulls'un bu sezonun son takas günü öncesinde pivotu Nikola Vucevic ile takas yapmasının beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bulls'un, Nikola Vucevic'i takaslaması bekleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2025 12:28
Chicago Bulls'un bu sezonun son takas günü öncesinde pivotu Nikola Vucevic ile takas yapmasının beklendiği iddia edildi.

The Stein Line'dan Marc Stein'a göre Vucevic'in, son takas günü öncesi Bulls'dan gönderilmesi bekleniyor.

Golden State Warriors, geçtiğimiz günlerde Vucevic için potansiyel bir hedef yeri olarak ortaya çıkmıştı.

Bulls guardı Lonzo Ball'un da son güne dek takas edilmesinin muhtemel olarak görüldüğü söylendi.

Bulls'un ayrıca Zach LaVine için takas ilgisi yaratmakta zorluk çektiği de bildiriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery