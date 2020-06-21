Bulgaristan'da Ludogorets, üst üste 9'uncu kez şampiyon oldu

Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Ludogorets, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; AA
Bulgaristan'da Ludogorets, üst üste 9'uncu kez şampiyon oldu
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21 Haziran 2020 21:55
Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde Ludogorets, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.

Ligin namağlup lideri Ludogorets, şampiyonluk grubu mücadelesinde konuk ettiği Beroe Stara Zagora'yı 2-1 mağlup etti.

En yakın rakibi CSKA Sofya ile arasındaki puan farkını 14'e çıkaran Ludogorets, bitime 4 hafta kala zaferini ilan etti.

Ludogorets böylece, 1. Lig'e yükseldiği 2011-2012 sezonundan itibaren üst üste 9'uncu kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

 


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