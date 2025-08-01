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Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı!

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, paylaştığı Nelson Semedo'nun anons videosunda Fred'i etkileyerek, "Ortağıma iyi bak" dedi.

calendar 01 Ağustos 2025 16:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı!
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İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye transfer olan Nelson Semedo'nun anons videosunu paylaşan Portekizli yıldız, flaş bir çağrı yaptı.

Paylaşımına Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'i etiketleyen Fernandes, "Ortağıma iyi bak" yazdı.

Bruno Fernandes ile Nelson Semedo, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşlar. Manchester United'ı yıldızın paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Bruno Fernandes'i mesaj yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım:

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