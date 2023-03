Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Celtics ile geleceği konusunda düşüncelerini zamana bıraktığını söyledi.



Önümüzdeki sezonun sonunda serbest bir oyuncu olacak olan Brown başka bir takımdan çok daha yüksek meblağlı bir teklif alabilecek olsa da, bu yıl herhangi bir All-NBA takımına seçildiği takdirde Celtics'ten supermax teklifi alabilir.



The Ringer'a konuşan Brown, konuyla ilgili kafasındaki belirsizlikleri şu şekilde aktardı:



"Bilmiyorum. Bana ihtiyaç duyulduğu sürece kalırım. Bana bağlı değil. Karşılıklı olarak birbirimiz hakkında nasıl hissettiğimizi zamanla göreceğiz. Umarım ki her ne olacaksa, mantıklı bir şekilde sonuçlanır. Ama şahsen, istendiğim ve bana ihtiyaç duyulan bir yerde olmak isterim."



"JORDAN BİLE WIZARDS'TA BIRAKTI"



Takım arkadaşı Jayson Tatum ile ne kadar süre oynamak istediği sorulduğunda ise, Brown yakın geleceğe odaklandı:



"Şu an burada olmanın tadını çıkarıyorum. Bu tüm kariyerim boyunca sürecekse, sürer. Sürmezse de sürmez. Tarihin en büyük oyuncularından bazıları bile kariyerlerini kendi takımlarında tamamlamamıştı. Michael Jordan, Washington Wizards'ta emekli olmuştu. Biz burayı ne kadar sevsek ve burada olmaktan keyif alsak da, hayatın sizi nereye götüreceği belli olmuyor.



Dürüst olmak gerekirse, şu anda önünüzde olana odaklanmak lazım. Ama bu soruyu pek cevaplamak istemiyorum çünkü bu tür şeyler Celtics taraftarlarının spekülasyon yapmasına ve çıldırmasına neden oluyor. Özellikle şu anda, zamanı gelince bakacağız diyebilirim."



Brown bu sezon 26.7 sayı, 6.9 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ