Leeds, Bijol transferinde sona doğru: 18 milyon Euro

Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United, transfer çalışmalarına hız verdi. Leeds, Udinese forması giyen Jaka Bijol'a transfer teklifinde bulundu.



The Athletic'de yer alan habere göre Leeds, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 26 yaşındaki Slovenyalı stoper Bijol'a teklif yaptı. Haberde bonservis bedelinin 15-18 milyon Euro civarlarında olduğu aktarılırken İngiliz ekibinin transferi bitirme konusunda iyimser olduğu belirtildi.



PERFORMASI



Bu sezon İtalyan ekibiyle 37 maçta forma giyen Bijol, 2 gol, 2 asist kaydetti.