Leeds, Bijol transferinde sona doğru: 18 milyon Euro

Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United, transfer çalışmalarına hız verdi. Leeds, Udinese forması giyen Jaka Bijol'a transfer teklifinde bulundu.
The Athletic'de yer alan habere göre Leeds, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 26 yaşındaki Slovenyalı stoper Bijol'a teklif yaptı. Haberde bonservis bedelinin 15-18 milyon Euro civarlarında olduğu aktarılırken İngiliz ekibinin transferi bitirme konusunda iyimser olduğu belirtildi.
PERFORMASI
Bu sezon İtalyan ekibiyle 37 maçta forma giyen Bijol, 2 gol, 2 asist kaydetti.
The Athletic'de yer alan habere göre Leeds, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 26 yaşındaki Slovenyalı stoper Bijol'a teklif yaptı. Haberde bonservis bedelinin 15-18 milyon Euro civarlarında olduğu aktarılırken İngiliz ekibinin transferi bitirme konusunda iyimser olduğu belirtildi.
PERFORMASI
Bu sezon İtalyan ekibiyle 37 maçta forma giyen Bijol, 2 gol, 2 asist kaydetti.
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