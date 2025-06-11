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04:30
11 Haziran
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Leeds, Bijol transferinde sona doğru: 18 milyon Euro

Leeds United, Udinese'de forma giyen Slovenyalı stoper Jaka Bijol transferi için 15-18 milyon Euro arası bir teklifte bulundu.

calendar 11 Haziran 2025 00:48 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 00:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Leeds, Bijol transferinde sona doğru: 18 milyon Euro
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Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United, transfer çalışmalarına hız verdi. Leeds, Udinese forması giyen Jaka Bijol'a transfer teklifinde bulundu.

The Athletic'de yer alan habere göre Leeds, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 26 yaşındaki Slovenyalı stoper Bijol'a teklif yaptı. Haberde bonservis bedelinin 15-18 milyon Euro civarlarında olduğu aktarılırken İngiliz ekibinin transferi bitirme konusunda iyimser olduğu belirtildi.

PERFORMASI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 37 maçta forma giyen Bijol, 2 gol, 2 asist kaydetti.

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