ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? (10 Haziran 2025)

ChatGPT çöktü mü, yapay zeka sohbet botu neden çalışmıyor merak ediliyor. Chat GPT 10 Haziran erişim sorunu gündeme geldi.



CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

Yapay zeka uygulaması ChatGPT sohbet kısmı çalışmıyor. Kullanıcılar sohbet botunun çalışmadığı uyarısında bulunuyor. Downdedector verilerine göre kullanıcı raporlar OpenAI şirketinde problem olduğuna işaret ediyor.

CHAT GPT NEDEN AÇILMIYOR?

Open AI tarafından geliştirilen Chat GPT 10 Haziran tarihinde sohbet kısmında erişim sorunu yaşandı. Sorulan sorulara veya sohbet akışına cevap vermeyen Chat GPT sohbet botunda meydana gelen sorun sonrası kullanıcılar erişim sağlanamadığı bildiriminde bulundu.

CHAT GPT SOHBET ÇALIŞMIYOR SORUNU

Chat GPT sohbet botunun çalışmadığı bildirildi. Yapay zekanın üreticisi Open AI tarafından arızaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kusa süre içinde çözülmesi bekleniyor. Kullanıcılar uygulamalarda zaman zaman bu tür teknik sorunların yaşanabileceğini ifade ediyor.