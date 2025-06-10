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Yüksel Yıldırım: "Enea Mihaj ile anlaşmaya vardık"

Samsunspor, Liga Portugal takımlarından Famalicao'da ve Arnavut Milli Takımı'nda oynayan 1,86 boyundaki defans oyuncusu Enea Mihaj ile anlaşmaya vardı.

calendar 10 Haziran 2025 17:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yüksel Yıldırım: 'Enea Mihaj ile anlaşmaya vardık'
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Liga Portugal takımlarından Famalicao'da forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Enea Mihaj ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen stoper Enea Mihaj ile anlaşmaya vardık. 10 gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirip imza atmayı planlıyoruz" dedi.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı kazanan Samsunspor, Liga Portugal takımlarından Famalicao'da ve Arnavut Milli Takımı'nda oynayan 1,86 boyundaki defans oyuncusu Enea Mihaj ile anlaşmaya vardı. Mihaj, bu sezon Portekiz liginde oynanan 34 karşılaşmanın 29'unda forma giyerek 1 asist yaptı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Arnavut Milli Takımı oyuncusu Enea Mihaj'ın transfer süreciyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Enea Mihaj ile her konuda anlaşma sağladık. Oyuncunun kısa süre önce evlendiği için düğün ve balayı süreci vardı. Bu yüzden onu biraz beklememiz gerekti. Şimdi 10 gün içerisinde kendisini sağlık kontrolünden geçirip resmi imzayı attırmayı planlıyoruz. Mihaj, Logi Tomasson'un ardından bu yaz dönemindeki ikinci transferimiz olacak. Takımımıza önemli katkı vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.



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