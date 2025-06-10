İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Montella uzun yıllar başımızda olacak'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın uzun yıllar ay-yıldızlı ekibe hizmet edeceğini söyledi.Amerika kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın takım içinde sevilen bir isim olduğunu belirtti.Montella'nın Türkiye'ye hizmet etmekten mutlu olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu,dedi.Milli takımın Dünya Kupası'na doğrudan katılması gerektiğine inandığını ifade eden TFF Başkanı,değerlendirmesinde bulundu.A Milli Futbol Takımı'nı sadece Türkiye'nin değil Müslüman ülkelerin de desteklediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu,diye konuştu.İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın 10 yıl aynı kadroyla oynayacak bir jenerasyonu yakaladığını ifade etti.Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı konuşmadan da bahseden İbrahim Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:"Hakan iki Şampiyonlar Ligi finali kaybettiği için üzüldü. Onun üzerine 'Sana Dünya Kupası'nı kaldırmak yakışır' dedik. Hakan çok önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. Milli takım da karakter olarak da tarihin en karakterli kadrosu. Hakan da takımın beyni. Takıma henüz ismini duymadığınız gençler de katılacak. Bu kadro 10 senenin üzerinde bir arada oynayacak kadro. Eskiden oynadığımız maçlarda karşıdaki takıma 'Lejyoner dolu' derdik. Şimdi bakıyorsunuz Türk Milli Takımı'nın da aynı şekilde lejyonerleri var. Her gittiğimiz ülkede o ülkenin vatandaşları da Kenan'la fotoğraf çektirmek için çıldırıyor. Bunlar gurur kaynağı. Bunların çoğalması lazım. Çoğaldıkça Türk futbolu hak ettiği yere gelir."ABD galibiyeti ve Meksika ile oynanacak maçı da değerlendiren TFF başkanı,ifadelerini kullandı.Roberto Mancini ve Pep Guardiola'nın Gazze ile ilgili yaptıkları açıklamalara idkkati çeken Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:"Guardiola'nın açıklamalarını duydum. Müslüman, Hristiyan ya da başka bir din meselesi değil. Çocukların zalimce katledilmesine tepki göstermeyen insan değildir. Bugün Gazze'de bizim çocuklarımızın başına geliyor da yarın onların çocuklarının başına gelmeyecek mi? Onlara sahip çıkmak lazım. Ekonomik olarak güçlü Müslüman ülkeler var, bunların gösterdiği tepkinin 10'da biri kadar tepki göstermemelerine üzülüyorum. Müslüman ülkeler bu zulme direnç gösterse anında biteceğini düşünüyorum. Allah onları ıslah etsin. Bugün Gazze'deki çocukların başına gelen böyle devam ederlerse yarın onların başına gelecek. Onun için birlik içinde hareket etmeleri Allah'tan temenni ediyorum."Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar'a yaptıkları ziyarete ilişkin bilgiler de veren Hacıosmanoğlu, şunları aktardı:"Aziz Sancar gururumuzdur. Dün oradaki atmosferi gördükten sonra duygulanıyorsunuz. Aziz Sancar Vakfı'nda 4,5 dönüm bir arazide okumaya gelen çocukların misafirhanelerini yapıyorlar. Her karesinde Türkiye'nin her yöresinden bir motif bulabiliyorsunuz. Malzemeleri de Türkiye'den götürdüler. İçeride Türk bayrağının yanında Türki Cumhuriyetlerin ve KKTC'nin bayrağı da var. ABD'de Türklüğünü böylesine derinden yaşayan Nobel ödül sahibi birinden duygulanmamak elde değil. Bu değerlere biz de saygı göstereceğiz. Onun için de Dünya Kupası'nda Amerika'ya gelmemiz lazım. Bozkurt işareti Türklüğün sembolü, Merih o konuda ceza almıştı. Aziz hoca da bu konuda çok hassas. Merih'e verdiği kitapta da özel bir not düştü. Görüntü güzeldi."Hacıosmanoğlu ayrıca milli futbolcuların Konya'yı uğurlu bulduğunu ve İspanya maçını Konya'da oynamayı planladıklarını sözlerine ekledi.