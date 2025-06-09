Haber Tarihi: 09 Haziran 2025 18:41 - Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 18:41

TOKİ arsa satışı ne zaman başlayacak, hangi illerde yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), toprak sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat sunuyor. Türkiye genelinde 41 ilde toplam 310 arsa, açık artırmaya çıkıyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman başlayacak, hangi illerde yapılacak?

TOKİ arsa satışı ne zaman başlayacak, hangi illerde yapılacak?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde 310 arsayı 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Muhammen bedeli 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan toplam 2 milyon 792 bin 830 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da bulunan 310 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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