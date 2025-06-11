10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
1-0DA
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

İtalya'da Dzeko yarışı: Son talip Fiorentina!

Fenerbahçe ile geçirdiği 2 sezonun ardından sözleşmesi sona ererek kulüpten ayrılan Edin Dzeko'ya, İtalya Serie A'dan ikinci talip çıktı. Son olarak Fiorentina'nın, Bosnalı golcüyü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

calendar 11 Haziran 2025 02:45 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 02:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalya'da Dzeko yarışı: Son talip Fiorentina!
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Fenerbahçe'den sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak ayrılan Edin Dzeko için talipler çıkmaya devam ediyor.

39 yaşındaki Bosnalı golcüye Bologna'nın ardından Fiorentina'nın da talip olduğu öne sürüldü.

Football Italia'nın haberine göre, Bologna'nın ardından Fiorentina da teknik direktör Stefano Pioli'nin isteği doğrultusunda Dzeko'ya talip oldu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 maça çıkan Boşnak golcü, 46 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.


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