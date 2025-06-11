Fenerbahçe'den sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak ayrılan Edin Dzeko için talipler çıkmaya devam ediyor.



39 yaşındaki Bosnalı golcüye Bologna'nın ardından Fiorentina'nın da talip olduğu öne sürüldü.



Football Italia'nın haberine göre, Bologna'nın ardından Fiorentina da teknik direktör Stefano Pioli'nin isteği doğrultusunda Dzeko'ya talip oldu.



FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 maça çıkan Boşnak golcü, 46 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.



