Atlanta Hawks, RG.org'dan Grant Afseth'in haberine göre Detroit Pistons ile birlikte Indiana Pacers'ın yıldız pivotu Myles Turner'a ilgi gösteren takımlar arasında yer alıyor.Şu anda Pacers ile şampiyonluk mücadelesi veren Turner, bu yaz sınırsız serbest oyuncu statüsüne sahip olacak. Son raporlar, hem Turner'ın hem de Pacers yönetiminin yeniden sözleşme konusunda istekli olduğunu gösteriyor. Jake Fischer, Indiana'nın bu hedef doğrultusunda 2006'dan bu yana ilk kez lüks vergiyi ödemeye razı olabileceğini aktarıyor.Lig yöneticileri arasında Turner'ın Indiana'da kalacağına dair güçlü bir kanaat oluşmuş durumda. Oyuncunun yıllık 30 milyon dolar civarında bir kontratla takımda kalması öngörülüyor.Yine de Hawks'ın Turner'ıbelirtiliyor. Özellikle takımın mevcut uzunları Clint Capela ve Larry Nance Jr.'ın da bu yaz serbest kalacak olması, Atlanta'nın pivot rotasyonunu yeniden şekillendirme ihtimalini artırıyor.2024–25 sezonunu hem savunma reytinginde hem de üç sayı yüzdesinde ligin 18. sırasında tamamlayan Hawks, hem pota altı koruması hem de dış şut tehdidi sunan Turner gibi bir isme ihtiyaç duyabilir. Turner, %39.6 üçlük isabeti ve maç başına 2 blok ortalamasıyla dikkat çekiyor.Ancak Turner Indiana'da kalmak isterse ve Pacers onu elinde tutmaya kararlıysa, Atlanta'nın takas yoluyla bu transferi gerçekleştirmesi zor görünüyor. Hawks'ın yaz döneminde maaş boşluğu yaratması da pek olası değil. Bu nedenle olası bir takasın gerçekleşebilmesi için Pacers'ın iş birliği yapması gerekiyor ki bu da düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.Indiana, Turner'ın "Bird hakları"na sahip olduğu için ona maksimum kontrat teklif etme esnekliğine sahip.