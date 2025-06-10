10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1DUR
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
1-040'
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Mitrovic'ten Hat-Trick Şovu!

Yıldız golcü Mitrović, Andorra karşısında 3 golle şov yaptı, Sırbistan gruplardaki ilk galibiyetini aldı.

calendar 10 Haziran 2025 23:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mitrovic'ten Hat-Trick Şovu!
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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında Sırbistan ile Andorra karşı karşıya geldi. Dubocica Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sırbistan 3-0 kazandı.

Sırbistanın galibiyet golleri 12,24 ve 53'üncü dakikalarda Alexander Mitrovic tarafından kaydedildi.

Yıldız santrfor Mitrovic, 1 golü penaltı olmak üzere yaptığı bu hat-trick ile takımına gruplardaki ilk galibiyetini getirdi.


Sırbistan, gruplarda oynadığı ilk maçında Arnavutluk ile berabere kalmıştı. Bu galibiyet ile Sırbistan puanını 4'e çıkardı.

Gruptaki 4. maçını oynayan Andorra ise yeniden mağlup oldu. Grup aşamasında henüz puanla tanışamayan Andorra, şu ana kadar hiç gol katedemedi.

Sırbistan bir sonraki maçında 6 Eylül'de Letonya ile karşılaşacak.

Andorra ise bir sonraki maçını 6 Eylül tarihinde İngiltere karşısında oynayacak.


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