Fenerbahçe'den geri istiyorlar: Mimovic!

Kızılyıldız, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gönderdiği Ognjen Mimovic'i geri istiyor.
Kızılyıldız'ın genel müdürü Zvezdan Terzic, Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini söyledi. Terzic, "Mimovic'in takıma geri dönüşü için uğraşıyoruz." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe, Mimovic'i Kızılyıldız'dan almasının ardından 20 yaşındaki genç sağ beki Rusya'dan Zenit'e kiralık olarak göndermişti. Zenit, sezonun ikinci yarısında 6 maça çıkmasının ardından sezon sonunda Mimovic'in Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıklamıştı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mimovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Kızılyıldız'ın genel müdürü Zvezdan Terzic, Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini söyledi. Terzic, "Mimovic'in takıma geri dönüşü için uğraşıyoruz." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe, Mimovic'i Kızılyıldız'dan almasının ardından 20 yaşındaki genç sağ beki Rusya'dan Zenit'e kiralık olarak göndermişti. Zenit, sezonun ikinci yarısında 6 maça çıkmasının ardından sezon sonunda Mimovic'in Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıklamıştı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mimovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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