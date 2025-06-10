10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Arnavutluk ve Letonya yenişemedi!

2026 Dünya Kupası Elemeleri K Grubu 4. hafta maçında Arnavutluk, deplasmanda Letonya ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 10 Haziran 2025 23:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arnavutluk ve Letonya yenişemedi!
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2026 Dünya Kupası Elemeleri K Grubu 4. hafta maçında Arnavutluk, deplasmanda Letonya ile karşılaştı.

Skonto'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

Karşılaşmada Arnavutluk'un golünü 29. dakikada Antonijs Cernomordijs kendik kalesine kaydetti. Mücadelenin 45+4. dakikasında yeniden Cernomordijs bu kez kendi takımı adına sahneye çıkarak skoru eşitledi. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken
karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, 60. dakikada Arnavutluk adına sahaya dahil oldu. Sivassporlu Rey Manaj ise ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 5'e çıkartan Arnavutluk, grupta maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Letonya ise maç eksiği ile 4 puanla 4. sırada yer konumlandı.

Arnavutluk, bir sonraki grup maçını 9 Eylül 2025 tarihinde Letonya ile sahasında oynayacak.

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