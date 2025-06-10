2026 Dünya Kupası Elemeleri K Grubu 4. hafta maçında Arnavutluk, deplasmanda Letonya ile karşılaştı.



Skonto'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.



Karşılaşmada Arnavutluk'un golünü 29. dakikada Antonijs Cernomordijs kendik kalesine kaydetti. Mücadelenin 45+4. dakikasında yeniden Cernomordijs bu kez kendi takımı adına sahneye çıkarak skoru eşitledi. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken

karşılaşma 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, 60. dakikada Arnavutluk adına sahaya dahil oldu. Sivassporlu Rey Manaj ise ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte puanını 5'e çıkartan Arnavutluk, grupta maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Letonya ise maç eksiği ile 4 puanla 4. sırada yer konumlandı.



Arnavutluk, bir sonraki grup maçını 9 Eylül 2025 tarihinde Letonya ile sahasında oynayacak.