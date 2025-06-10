Beşiktaş'ta Sörloth defteri kapanıyor!

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth defteri tamamen kapanıyor.
Atletico Madrid, Norveçli futbolcuyu bırakmak istemiyor. İspanyol temsilcisi, Sörloth'u kiralamak ve satmak istemediğini Beşiktaş'a iletti.
BEŞİKTAŞ'TA GİRİŞİM YOK!
Beşiktaş, Atletico Madrid'den gelen bu haberin ardından 29 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunmayacak. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın listesindeki alternatif golcü adaylarına yönelmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid forması altında geçen sezon 50 maçta süre bulan Sörloth, 24 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. [beIN Sports]
Atletico Madrid, Norveçli futbolcuyu bırakmak istemiyor. İspanyol temsilcisi, Sörloth'u kiralamak ve satmak istemediğini Beşiktaş'a iletti.
BEŞİKTAŞ'TA GİRİŞİM YOK!
Beşiktaş, Atletico Madrid'den gelen bu haberin ardından 29 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunmayacak. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın listesindeki alternatif golcü adaylarına yönelmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid forması altında geçen sezon 50 maçta süre bulan Sörloth, 24 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. [beIN Sports]
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