Maccabi Tel Aviv, 2024-25 EuroLeague sezonunda iç saha maçlarını nerede oynayacağını henüz belirleyemedi.
SDNA'nın haberine göre Kıbrıs, güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail temsilcisinin maçlarına ev sahipliği yapmayacak.
İki sezon boyunca Belgrad'da oynayan Maccabi, İsrail'deki mevcut durum nedeniyle hala kendi sahasında oynayamıyor.
İlk seçenek olarak görülen Kıbrıs devre dışı kalınca, kulüp yeni bir alternatif bulmak zorunda.
EuroLeague yönetimi ve Maccabi, önümüzdeki günlerde yeni ev sahibi şehir konusunda yoğun bir mesai ile karşı karşıya kalacak.
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Kıbrıs'tan Maccabi'ye red!
Kıbrıs, güvenlik gerekçesiyle Maccabi Tel Aviv'in EuroLeague maçlarına ev sahipliği yapmayı reddetti. İsrail ekibi, iç saha maçları için yeni bir şehir arayışına girdi.
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