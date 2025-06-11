10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
1-0DA
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Kıbrıs'tan Maccabi'ye red!

Kıbrıs, güvenlik gerekçesiyle Maccabi Tel Aviv'in EuroLeague maçlarına ev sahipliği yapmayı reddetti. İsrail ekibi, iç saha maçları için yeni bir şehir arayışına girdi.

calendar 11 Haziran 2025 02:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Kıbrıs'tan Maccabi'ye red!
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Maccabi Tel Aviv, 2024-25 EuroLeague sezonunda iç saha maçlarını nerede oynayacağını henüz belirleyemedi.

SDNA'nın haberine göre Kıbrıs, güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail temsilcisinin maçlarına ev sahipliği yapmayacak.

İki sezon boyunca Belgrad'da oynayan Maccabi, İsrail'deki mevcut durum nedeniyle hala kendi sahasında oynayamıyor.

İlk seçenek olarak görülen Kıbrıs devre dışı kalınca, kulüp yeni bir alternatif bulmak zorunda.

EuroLeague yönetimi ve Maccabi, önümüzdeki günlerde yeni ev sahibi şehir konusunda yoğun bir mesai ile karşı karşıya kalacak.
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