Elijah Bryant'tan tarihi imza!

Elijah Bryant, Hapoel Tel Aviv ile yaptığı anlaşmayla İsrail basketbol tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olmaya hazırlanıyor.



Sport5'e göre taraflar 3 yıllığına 8.5 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştı ancak resmi açıklama henüz yapılmadı.



Bryant'a, ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle İsrail dışında yaşama opsiyonu da sunuldu.



Tecrübeli oyuncu, geri dönmeye açık olsa da bu kararı kendisinin vereceği özel bir madde talep etti.



