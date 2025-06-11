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Elijah Bryant'tan tarihi imza!

Hapoel Tel Aviv ile 3 yıllığına 8.5 milyon dolara anlaşan Elijah Bryant, İsrail basketbol tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu oluyor.

calendar 11 Haziran 2025 01:45 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 02:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Elijah Bryant'tan tarihi imza!
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Elijah Bryant, Hapoel Tel Aviv ile yaptığı anlaşmayla İsrail basketbol tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

Sport5'e göre taraflar 3 yıllığına 8.5 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştı ancak resmi açıklama henüz yapılmadı.

Bryant'a, ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle İsrail dışında yaşama opsiyonu da sunuldu.

Tecrübeli oyuncu, geri dönmeye açık olsa da bu kararı kendisinin vereceği özel bir madde talep etti.


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