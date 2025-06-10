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Al Hilal - Roma hattında Angelino krizi

Al Hilal ve Roma arasında Angelino transferi için tam bir anlaşma sağlanamadı. İspanyol futbolcunun transferi bugün (FIFA Kulüpler Dünya Kupası için son transfer tarihi) gerçekleşmeyecek.

calendar 10 Haziran 2025 15:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Hilal - Roma hattında Angelino krizi
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Transferde hızlı adımlar atan Al Hilal, sol bek takviyesi için Angelino ismine yönelmişti ancak bu transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Daha önce Galatasaray forması da giyen ve son olarak Roma'da görev yapan İspanyol sol bekin, Al Hilal'e transferinin an meselesi olduğu iddia edilmişti.

Ancak Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Angelino transferi FIFA Kulüpler Dünya Kupası için tanınan transfer penceresi süresi dolmadan tamamlanamayacak. Al Hilal ile Roma kulüpleri arasında halen tam anlamıyla bir anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle oyuncuya seyahat izni verilmiş değil.


Al Hilal cephesinin Angelino transferini bitirme konusundaki isteği sürse de, sürecin uzaması ve detaylardaki pürüzler transferin kısa vadede gerçekleşmesini zora sokmuş durumda.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki sol bek, 2024/25 sezonunda Roma formasıyla 51 maçta 4 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı.


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