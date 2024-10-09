Haber Tarihi: 09 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 15:02

MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. 2025 MSÜ sınavı başvuru ve sınav sonuçları tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınav takviminin Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihi

MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihi
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2025 yılında da ÖSYM tarafından düzenlenecek MSÜ sınavı için adaylar büyük bir merak içerisinde. Sınav tarihi, başvurular ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gibi birçok detay merak ediliyor.

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde yapılmıştı. Önümüzdeki yılın MSÜ sınavı için 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor. 2025 MSÜ sınav tarihi için Mart ayının ilk haftası öngörülüyor.

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu seneki MSÜ sınav başvuruları Ocak ayında alınmıştı. 2025 MSÜ sınav başvuru tarihi için ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 2025 yılının ilk ayı başlaması öngörülen MSÜ sınav başvuruları için ise heyecanlı bir bekleyiş var.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için tüm adaylar sınav sonuçları ve tercih sürecini bitirdi. 21 Mart 2024'te açıklanan MSÜ sınav sonuçları sonrası tercih ve yerleştirmeler yapıldı. Gözler ise şimdi 2025 MSÜ sınav sürecine çevrilmiş durumda.
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