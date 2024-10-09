MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihi

2025 yılında da ÖSYM tarafından düzenlenecek MSÜ sınavı için adaylar büyük bir merak içerisinde. Sınav tarihi, başvurular ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gibi birçok detay merak ediliyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde yapılmıştı. Önümüzdeki yılın MSÜ sınavı için 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor. 2025 MSÜ sınav tarihi için Mart ayının ilk haftası öngörülüyor.

Bu seneki MSÜ sınav başvuruları Ocak ayında alınmıştı. 2025 MSÜ sınav başvuru tarihi için ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 2025 yılının ilk ayı başlaması öngörülen MSÜ sınav başvuruları için ise heyecanlı bir bekleyiş var.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için tüm adaylar sınav sonuçları ve tercih sürecini bitirdi. 21 Mart 2024'te açıklanan MSÜ sınav sonuçları sonrası tercih ve yerleştirmeler yapıldı. Gözler ise şimdi 2025 MSÜ sınav sürecine çevrilmiş durumda.