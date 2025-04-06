Haber Tarihi: 06 Nisan 2025 15:35 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 15:35

Babalar günü ne zaman? 2025 Babalar günü kaç gün kaldı?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Evrensel günlerden biri olan Babalar Günü'nün kutlanma tarihi ülkelere göre farklılık gösteriyor. Peki, Babalar Günü bu yıl ne zaman kutlanacak? İşte 2025 Babalar Günü tarihi...

Babalar günü ne zaman? 2025 Babalar günü kaç gün kaldı?
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Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür.

2025 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü 2025'te 15 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Babalar günü, babaların ve baba figürüne sahip olan kişilerin sevgi, saygı ve özel bir ilgi gördüğü, bazı hediyelerle hatırlandığı bir gündür. Ortaya çıkışı hakkında birden çok teori olsa da Babalar Günü tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar dayanır. Babalar günü nereden çıktı diye merak edebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde çıktığına inanılan bu günün modern versiyonunun yaratıcısı olarak Sonora Smart Dodd görülür.

Anna Jarvis'in Anneler Günü'ne ait başarısını görerek benzeri bir kutlamayı babalar için de yapmak isteyen Dodd ilk adımını 1909 yılında atmıştır. Kendi babasının doğum günü olan Haziran ayının üçüncü haftasında babaların onurlandırılması için özel bir kutlama yapılması gerektiği tezini ortaya sürmüştür. Dodd, bu davranışı ile annesinin yokluğunda altı kardeşine bakan babasına sevgi ve minnetini göstermek istemiştir.

Bu girişim ile birlikte, 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'da Babalar Günü'nün ilki kutlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan bu gün, diğer ülkelere de yayılmış ve dünya çapında kutlanmaya başlamıştır. Birçok kişinin aklında olan ve merak duygusu uyandıran Babalar Günü nasıl ortaya çıktı sorusu bu şekilde cevaplanabilir.

Birçok ülkede yaygın bir şekilde kutlanan bu ayrıcalıklı gün, ortaya çıkışı sebebiyle de Anneler Günü ile benzer özellikler taşır. Babalara ve baba figürüne sahip olan kişilere minnet gösterilen ve onlara farklı farklı hediyeler verilen bu özel günde yapılan etkinlikler çeşitlilik gösterir.
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