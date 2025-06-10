Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 12:04 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 12:04

e-Okul ne zaman kapanacak, devamsızlık ve notlar giriliyor mu?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken öğrenci ve velilerin dijital takibinde yer alan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi platformu üzerinden yıl boyunca sürdürülen not, devamsızlık ve belge işlemleri, karne haftasına girilirken tekrar e-Okul ne zaman kapanacak, devamsızlık ve notlar giriliyor mu merak edildi.

e-Okul ne zaman kapanacak, devamsızlık ve notlar giriliyor mu?
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2024-2025 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi platformu olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Öğrenci notları, devamsızlık durumu ve belge bilgileri gibi birçok önemli veri öğretmenler tarafından e-Okul sistemi üzerinden giriliyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in takvimine göre e-Okul sistemi öğretmenlerin not ve devamsızlık bilgilerini girmesi için 20 Haziran 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar açık olacak. Fakat e-Okul tamamen kapanmayacak. Öğrenciler ve veliler karne günü de dahil olmak üzere e-Okul sistemine giriş yaparak bilgilere erişmeye devam edebilecek.

E-OKUL DEVAMSIZLIK GİRİŞİ BİTTİ Mİ?

Öğrencilerin karnelerinde yer alacak devamsızlık bilgileri de öğretmenler tarafından e-Okul sistemine düzenli olarak giriliyor. 2024-2025 eğitim yılı için devamsızlık girişleri henüz sona ermedi.

Devamsızlık verilerinin sisteme girilebilmesi için son tarih 20 Haziran 2025 Cuma günü olarak belirlendi. 20 Haziran'a kadar öğretmenler öğrencilerin devamsızlık bilgilerini sisteme ekleyebilecek. 
 
E-OKUL NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?

e-Okul sistemi üzerinden yapılan not girişleri hala devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın planlaması doğrultusunda öğretmenlerin sınav, proje ve performans notlarını e-Okul sistemine 20 Haziran 2025 Cuma günü mesai saati bitimine kadar girmesi gerekiyor.

20 Haziran Cuma gününden sonra sistem not girişine kapatılacak ve öğrencilerin karneleri sisteme girilen son bilgilerle oluşturulacak. Veliler ve öğrenciler, karne öncesinde sistemde yer alan notları görüntülemeye devam edebilecek.

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