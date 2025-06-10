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San Marino-Avusturya
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10 Haziran
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10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
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Suudi Arabistan-Avustralya
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10 Haziran
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02:00
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03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan, Anna Tikhomirova hamlesi

Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

calendar 10 Haziran 2025 23:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan, Anna Tikhomirova hamlesi
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Anna Tikhomirova'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Anna Tikhomirova. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda güçlü smaçlarına tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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