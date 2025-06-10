Orlando Magic, The Stein Line yazarı Jake Fischer'a göre bu yaz takas döneminde oyun kurucu pozisyonuna yaratıcı bir isim eklemeyi hedefliyor.Fischer'ın aktardığına göre, Magic geçtiğimiz şubat ayında De'Aaron Fox'u kadrosuna katmak için ciddi ilgi göstermişti. Ancak Sacramento Kings'in Fox'u San Antonio Spurs'e takaslamasıyla bu ihtimal ortadan kalktı. Magic ile Kings arasında ciddi bir müzakere veya ileri düzeyde temas yaşanmadığı belirtiliyor.Orlando'nun geçen yaz da Malik Monk'u radarına aldığı, ancak Monk'un Sacramento ile yeniden anlaşma yoluna gittiği ifade edildi. Bu iki hamle, Magic'in oyun kurucu hattına dinamik bir top yönlendirici katma isteğinin süreklilik arz ettiğini ortaya koyuyor.Son dönemde Cleveland Cavaliers'ın yıldız guardı Darius Garland'ı takasa açık olabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Fischer'ın kaynaklarına göre, Garland konusunda Cavaliers ile Orlando arasında herhangi ciddi bir görüşme gerçekleşmedi. Üstelik Cleveland yönetiminin, Doğu Konferansı'ndaki doğrudan rakiplerinden biri olan Orlando'ya böyle bir oyuncuyu göndermekte isteksiz olacağı düşünülüyor.Fischer ayrıca, Magic'in ilgilenebileceği diğer oyun kurucu seçenekleri arasında Boston Celtics'in tecrübeli guardı Jrue Holiday ve Houston Rockets'ın lideri Fred VanVleet'in adını öne çıkarıyor. Holiday takas piyasasında yer alırken, VanVleet'in önümüzdeki sezon da Houston'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.Magic'in stratejik hamlelerinden biri de daha küçük ölçekli takaslara yönelip bazı oyuncu opsiyonlarını kullanmamayı tercih ederek maaş bütçesinde yer açmak olabilir. Bu sayede yıllık 14.1 milyon dolarlık "non-taxpayer mid-level exception" (vergilendirme sınırı dışı orta seviye istisna) avantajı kullanılabilir hale gelecek.Bu finansal esneklik, Magic'in Minnesota Timberwolves'un genç guardı Nickeil Alexander-Walker gibi oyunculara yönelmesine olanak sağlayabilir. Orlando'nun bu isme ilgisi olduğu iddia ediliyor.Ayrıca Magic'in, yaklaşan NBA Draft'ında mevcut 16. ve 25. sıra seçimlerini kullanarak lotaryaya daha yakın bir pozisyona tırmanmayı da değerlendirdiği belirtiliyor. Halihazırda gelecek sezon için 15 standart kontratlı oyuncuya sahip olan Orlando, kadroda değişikliğe gidebilir.Moritz Wagner'ın 11 milyon dolarlık ve Gary Harris'in 7.5 milyon dolarlık takım opsiyonlarının devre dışı bırakılması halinde kadroda ciddi anlamda alan açılması mümkün görünüyor.