Haber Tarihi: 09 Haziran 2025 19:25 - Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 19:25

BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), toplamda 160 yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yapılan duyuruya göre, alımlar Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ve Bankacılık Uzman Yardımcısı kadrolarında yapılacak. Peki, BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları bünyesindeki İnsan Kaynakları, Eğitim, Kurul İşleri ve Kararlar, İdari İşler ve Mali İşler Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında İstanbul'da görev yapmak üzere meslek personeli alınacak.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 10 HAZİRAN

Adaylar başvurularını 28 Mayıs - 10 Haziran 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.2ov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bütün ünvanlar için 29 Haziran 2025 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sayfasında (www bddk-org.tr) duyuru yoluyla yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisixbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.

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